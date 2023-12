(P) Final de an în Premier League: Arsenal, Liverpool, United și City au meciuri de top

Cel mai tare duel al finalului de an din fotbalul continental este cel dintre Liverpool și Arsenal, în care putem asista la schimbarea liderului din Premier League. Fanii fotbalului se întreabă însă dacă Aston Villa va putea fi oprită, având în vedere că are un nou meci tare, pe terenul lui Manchester United, în timp ce City se întoarce de la Mondialul Cluburilor și are un singur obiectiv: victoria.

Liverpool - Arsenal, șocul finalului de an din Premier League

Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 19:30, și are o miză aparte. Asta deoarece un succes al lui Liverpool îi va aduce pe "cormorani" pe primul loc în clasament. În acest moment, prima poziție este ocupată de Arsenal, care are însă un avans de doar un punct față de Liverpool și Aston Villa.

Se poate spune că este un meci ce se va disputa sub spectrul echilibrului. Liverpool a uitat de stagiunea precedentă, în care nu a prins un loc în Champions League, iar acum băieții lui Klopp acordă o importanță mare fiecărei partide. Acesta este și motivul pentru care Liverpool a suferit doar un eșec în acest sezon. Arsenal pierde la fel de greu și are doar două eșecuri. Defensiva este punctul forte al celor două echipe, cu câte 15 goluri încasate de fiecare.

Se anunță așadar un meci echilibrat, cu o cotă de 3.50 la egalitate. Victoria lui Liverpool are cota 2.40, iar un succes al „tunarilor” este creditat cu o cotă de 2.88 la Unibet.

Manchester United, meci dificil de Boxing Day

Etapa de Boxing Day stârnește mereu un interes aparte, iar pe 26 decembrie, de la ora 22:00, Manchester United va primi vizita celor de la Aston Villa. Echipa lui Unai Emery a produs numeroase surprize în acest sezon, cele mai recente exemple fiind victoriile cu Arsenal și Manchester City. Se anunță așadar o seară dificilă pentru Manchester United, în condițiile în care echipa a dezamăgit în acest sezon și este abia pe locul 7 în clasament. Villa are un atac de top, al doilea cel mai bun din Premier League și are o șansă bună să câștige. Unibet îi oferă o cotă excelentă, 2.95, egalul are 3.65, iar succesul gazdelor are 2.38.

Manchester City, obligată să câștige

Nu puțini sunt cei care se așteptau ca City să defileze în acest sezon, mai ales după ce a defilat în precedentul și a făcut o triplă impresionantă. Numai că City a făcut numeroși pași greșiți, iar acum nu își mai permite alte greșeli. Pe 27 decembrie, de la ora 22:15, o va întâlni pe Everton, o echipă aflată în cursa pentru salvarea de la retrogradare. Va fi un meci interesant, în care forța ofensivă a lui City ar putea să iasă la iveală. Formația lui Guardiola are cota 1.55 să câștige, egalul are cota 4.30, în timp ce succesul celor de la Everton are 6.25.

