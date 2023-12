După trei rezultate de egalitate în campionat, echipa antrenată de Pep Guardiola a fost învinsă de Aston Villa, scor 1-0, singurul gol al meciului fiind marcat de Leon Bailey.

În urma acestui rezultat, Manchester City a coborât pe locul patru în Premier League, cu 30 de puncte, la șase puncte în urma liderului Arsenal.

LEON BAILEY WHAT A GOAL. IT WAS COMING pic.twitter.com/hal2KpvbO5 — Kay | Snapchat & IG Ads (@Emini_Sir_Kay) December 6, 2023

Pep Guardiola a vorbit despre posibilitata ca Manchester City să fie retrogradată

Manchester City și Chelsea, două dintre echipele de top din Premier League, ar putea fi și ele sancționate din același motiv, iar presa britanică a scris că în cazul celor două se poate ajunge chiar până la retrgoradare.

Întrebat dacă se teme că Manchester City ar putea fi retrogradată, Pep Guardiola a spus că așteaptă un verdict în acest caz, însă a dat asigurări că va rămâne pe Etihad chiar și în cazul în care formația sa va evolua în League One, al treilea eșalon din Anglia.

"E o întrebare bună, dar voi răspunde când va exista un verdict. Adresezi această întrebare de parcă am fi fost deja pedepsiți. Pentru moment suntem nevinovați. Știu că lumea vrea asta. Știu și simt, dar eu aștept să văd ce se întâmplă. Când se va da o sentință voi veni aici și voi explica.

Viitorul meu aici nu depinde de liga în care jucăm, Premire League sau League One. Sunt șanse mai mari să rămân dacă suntem în League One decât dacă am câștiga Liga Campionilor", a spus Pep Guardiola, citat de RMC Sport.