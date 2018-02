GRANDE FEDERER // "Fiinta lacoma!" Reactia FABULOASA a lui Darren Cahill dupa depasirea recordului ISTORIC stabilit de elevul sau

La 36 de ani, legenda continua. Federer a revenit pe primul loc dupa 4-6; 6-1; 6-1 cu Robin Haase in sferturile turneului de la Rotterdam.

Federer si-a mentinut forma buna dupa victoria de la Australian Open si a devenit cel mai batran lider mondial din istorie. El l-a depasit pe Andre Agassi, care detinea sefia clasamentului ATP la 33 de ani, cand era antrenat de Darren Cahill, antrenorul de acum al Simonei Halep.



"Ma bucur de ultima mea zi (cel mai probabil) ca antrenor al celui mai in varsta nr.1 din circuitul ATP. Ah, Federer! Lacoma fiinta! Ei bine ... a fost o calatorie fantastica si o onoare, Andre Agassi. Nu exista un tip mai potrivit pentru a-ti depasi recordul. Du-te si fa-o, Rog! 14 luni de tenis uimitoare. O cariera uimitoare", a scris Cahill pe Twitter.

