GENIAL! Fostul fotbalist care NEAGA o relatie cu Simona Halep: "La urechile mele au ajuns niste zvonuri" :)

Victoras Iacob se pregateste sa candideze la sefia FRF, dar pana atunci a avut de reglat o chestiune ce tine de imaginea sa publica. Fostul atacant de la Steaua sustine ca a auzit niste zvonuri legate de o eventuala relatie dintre el si Simona Halep, pe care a tinut sa le infirme.

"Nu stiu daca a auzit si ea, dar tin eu sa fac o remarca. La urechile mele au ajuns niste zvonuri legate de o eventuala relatie dintre mine si Simona Halep.

Dar, nu este nimic adevarat! Probabil ca ea nu stie nimic, asa ca din acest punct de vedere trebuie sa clarificam situatia. Si eu am fost luat prin surprindere de aceste zvonuri.

In rest, ii urez suces, probabil ca nu-i este usor la ce nivel a ajuns, speram sa o tina tot asa”, a spus Iacob, la Digi Sport.

Halep - Wozniacki LIVE AICI de la 14:30



Simona Halep, locul I WTA o va intalni de la ora 14.30, pe daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in etapa a doua Grupei Rosii a Turneului Campiaonelor de la Singapore.

Luni, Wozniacki a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, iar Halep a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, in prima etapa a Grupei Rosii.

Invinsele din aceste partide, Svitolina si Garcia, vor juca tot miercuri, dupa meciul Halep-Wozniacki.

Halep are palmares negativ cu Wozniacki, scor 2-3. Simona Halep are doar un meci cu Wozniacki in 2017, pierdut in sferturi la Eastbourne, cu 7-5, 4-6, 1-6. in 2015, ele si-au impartit victoriile, scor 7-5, 5-7, 6-2, pentru Wozniacki, in semifinale, la Stuttgart si 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep, tot in semifinale, la Dubai. Daneza a castigat si ea un meci la Dubai impotriva sportivei din Cosntanta, in optimi, in editia 2012, scor 6-2, 6-3. Halep s-a impus in 2013, in semifinale la New Haven, scor 6-2, 7-5.