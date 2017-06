Elevii din Romania care construiesc masini pentru viitor si viseaza sa faca asta pentru Ferrari ori Tesla. Giurgea si Bratu le-au facut o vizita: VIDEO

Avem elevi care construiesc masini si le piloteaza in curtea scolii. Copiii vor sa se angajeze la Ferrari.

Giurgea si Bratu, prezentatorii emisiunii Superspeed de la ProTV, s-au urcat intr-o masina electrica si au mers sa vada minunatiile create de micii ingineri de la British School of Bucharest.

Pustii i-au impresionat pe cei doi cu ceea ce creaza, dar si cu planurile lor de viitor: "Vreau sa lucrez la Ferrari", e visul celor mai multi dintre ei.

Profesorul lor ar vrea sa-i vada la Tesla: "Acolo este varful muntelui", spune Tudor Atanasiu.

David e si pilot de karting. A ales si o emblema pentru masina pe care a construit-o impreuna cu colegii.

"Am pus un craniu, pentru ca am zis ca masina arata si suna ca in Mad Max", spune el.