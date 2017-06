Varianta de ULTIMA ORA pentru Chiriches! O rivala din Serie A vrea sa-l transfere in aceasta vara

Chiriches poate ramane in Serie A, dupa ce a ratat transferul la Galatasaray. Antrenorul Maurizio Sarri s-a opus transferului, insa fundasul roman vrea sa plece la o echipa unde ar avea garantat locul de titular.

Sampdoria este gata sa-i ofere acest loc de titular lui Chiriches deoarece il va vinde pe Skriniar la Inter Milano. Si Tonelli este o varianta pentru Doria, sustine jurnalistul SKy Sport Italia, Gianluca di Marzio.

Chiriches a fost adus de Napoli de la Tottenham pentru 7 milioane de euro si are contract pana in 2020 cu echipa napoletana. Fundasul nationalei nu a reusit insa se impuna ca titular pe San Paolo.

Tonelli & Chiriches are Sampdoria's idea to replace Skriniar (close to Inter)

