TOSCA ARE O NOUA ECHIPA // Oficial: fundasul roman a ajuns in Serie A

Alin Tosca va juca in Serie A cel putin pana la vara.

Fundasul roman Alin Tosca a fost imprumutat de Betis Sevilla la Benevento Calcio, in Serie A.

In varsta de 25 de ani, Tosca a jucat 23 de meciuri in La Liga in 2017, fara sa marcheze vreun gol.



Benevento este ultima clasata in Serie A, cu doar 7 puncte obtinute in 22 de etape. Micuta echipa e la 12 puncte de primul loc care asigura salvarea de la retrogradare.