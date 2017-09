BOMBA! Daum ii poate antrena pe Stanciu si Chipciu in continuare! Anuntul facut azi in Belgia

Christoph Daum nu i-a impresionat pe romani, insa antrenorul german are imagine buna in Belgia.

"Vestea demiterii lui Daum de la nationala Romaniei e muzica in urechile unor cluburi belgiene", scrie voetbal24.be. Potrivit acestora, Daum e asteptat cu bratele deschise la Anderlecht, Gent sau Oostende, cluburi cu probleme in acest inceput de sezon.

Daum ar da o adevarata lovitura daca ar ajunge la Anderlecht. Rene Weiler se chinuie in acest inceput de sezon, chiar daca a adus titlul anul tercut la Bruxelles. La Anderlecht, Daum i-ar antrena din nou pe Stanciu si Chipciu, doi jucatori importanti din echipa belgiana.

Anderlecht are meci criminal cu Bayern pe Allianz Arena in aceasta seara, in primul meci din grupele Champions League. Un esec nu i-ar face bine lui Weiler, in conditiile in care echipa se afla pe locul 10 in acest moment in Belgia.

Daum a mai antrenat-o pe Brugges in sezonul 2011-2012, cand a terminat pe locul 2. La finalul sezonului a cerut sa fie lasat sa plece din motive personale.