Belgia nu e Europa! Stanciu, vedeta saptamanii in Europa League, REZERVA in campionat

Nicolae Stanciu a fost MVP in Europa League cu APOEL.

Anderlecht s-a impus in prima mansa a optimilor din Europa League cu 1-0 printr-un gol reusit de Stanciu din pasa lui Chipciu. Jucatorul roman a fost titular in ultimele partide ale belgienilor din Europa League, insa antrenorul l-a tinut pe banca in campionat. Situatia nu se va schimba nici macar acum, dupa ce Stanciu a fost votat jucatorul saptamanii in Europa League.

"Belgia nu este Europa. Stanciu ii va ceda din nou numarul 10 lui Hanni", scrie voetbalnieuws.be.

Jurnalistii belgieni l-au taxat pe Stanciu pentru finalul partidei din Cipru, cand a plecat in timpul interviului, dupa ce a raspuns la cateva intrebari. "E suparat ca nu joaca mai mult, dar presa nu are treaba cu problema asta", a scris ieri cotidianul La Derniere Heure.