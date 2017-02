Comunicat OFICIAL al Jandarmeriei! Ce s-a intamplat cu jandarmul batut de colegi la proteste

Jandarmeria reactioneaza dupa aparitia unei inregistrari cu un ofiter acoperit lovit de jandarmi in noaptea de 1 spre 2 februarie.

Vice.com a surprins un moment mai putin obisnuit la protestele din Piata Victoriei, in noaptea de 1 spre 2 februarie.

Un ofiter acoperit al Jandarmeriei ar fi fost batut de colegii sai, insa Jandarmeria precizeaza ca acesta s-ar fi impiedicat si s-ar fi lovit singur in incercarea de a imobiliza un protestatar violent.

Comunicatul Jandarmeriei

Referitor la informatiile si imaginile recente aparute in spatiul public, care surprind o interventie a Jandarmeriei in Piata Victoriei, din Capitala, in noaptea de 1 spre 2 februarie a.c., facem urmatoarele precizari:

Evenimentul a avut loc in noaptea de 01 spre 02 februarie a.c., in jurul orei 00.00, in contextul exercitarii de acte de tulburare a ordinii publice de catre mai multe grupuri de persoane.

Va confirmam ca ofiterul surprins in imagini este angajat al Jandarmeriei in cadrul structurii de analiza, prevenire si combatere a faptelor antisociale. Imediat dupa acest incident, acesta a primit ingrijirile de specialitate la Spitalul Gerota din Capitala, fiind externat in data de 02 februarie a.c.

In acest moment starea sa este stabila, nefiind necesare alte investigatii medicale.

Pentru a nu lasa loc interpretarilor, va precizam ca misiunea jandarmului consta in a identifica si semnala orice imprejurari de natura a aduce grave tulburari ordinii si sigurantei publice, in contextul unui eveniment in desfasurare in spatiul public, nedeclarat si fara un organizator, cu participare foarte numeroasa, catalogat cu grad ridicat de risc (termenul face referire strict la gestionarea misiunii din punct de vedere al amploarei acesteia).

De asemenea, prin activitatea desfasurata, acesta contribuia la constituirea elementelor de probatiune a faptelor antisociale.

Imaginile prezentate nu arata intregul context al desfasurarii actiunii, ci doar o secventa, care nu aduce claritate asupra coerentei modului de actiune al ofiterului. in incercarea de imobiliza o persoana care arunca cu materiale pirotehnice in fortele de ordine, acesta s-a dezechilibrat si a cazut, moment in care a fost surprins de actiunea dispozitivului de interventie.

A fost o actiune legala? Personalul Jandarmeriei Romane are dreptul de a actiona in tinuta civila?

Ofiterul si-a exercitat atributiile profesionale in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane (Capitolul V, Drepturi si obligatii la art Art. 27).

“In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Romane este obligat sa isi faca cunoscuta calitatea si sa prezinte insigna sau legitimatia de serviciu, dupa caz, cu exceptia situatiilor in care rezultatul interventiei sau siguranta ulterioara a acestuia ar fi periclitata.- situatie in care se afla si cadrul jandarmeriei, aflat in apropierea grupul care exercita acte de violenta”

De asemenea, in conformitate cu ordinele specifice privind organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si combatere a faptelor antisociale, la nivelul Jandarmeriei Romane, pentru asigurarea unei mobilitati sporite si pentru obtinerea rezultatului vizat, personalul din echipele operative poate executa misiuni in tinuta civila.

Jandarmeria Romana va multumeste pentru prezentarea echidistanta a modului de interventie si va asigura, ca de fiecare data va comunica in mod deschis si transparent, atunci cand exista situatii neclare sau care pot adduce confuzie asupra modului de actiune.