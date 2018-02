Kim Jong Un a decis sa isi trimita sora la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Ce delegatie oficiala vor avea nord-coreenii

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, a decis sa o trimita pe sora sa la PyeongChang, orasul Jocurilor Olimpice de Iarna 2018, in calitate de reprezentant.

Kim Yo Yong, sora liderului Coreei de Nord, il va reprezenta pe acesta la PyeongChang, in Coreea de Sud, la Jocurile Olimpice de Iarna 2018.



Potrivit oficialilor din Coreea de Sud, nord-coreenii au transmis ca din delegatia oficiala vor face parte Kim Yo Yong, sora liderului suprem, si Kim Yong Nam, presedintele Marii Adunari Nationale.



Kim Yo Yong a fost promovata de fratele sau in urma cu un an intr-o functie de conducere in cadrul partidului care conduce Coreea de Nord, iar analistii spun ca influenta ei a crescut substantial.