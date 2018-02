JO PyeongChang 2018 // Raluca Stramaturaru, cea buna performanta romaneasca la Jocurile de iarna in ultimii 24 de ani

Rezultat important obtinut de reprezentanta Romaniei azi in Coreea de Sud!

Raluca Stramaturaru a reusit, marti, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in proba feminina de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud).

La JO din 1994, la Lillehammer, Ioan Apostol si Liviu Cepoi ocupau locul 6 la sanie-2.

In 1998, la Nagano, cel mai bun rezultat a fost obtinut de Eva Tofalvi (biatlon), clasata pe locul 11, in 2002, la Salt Lake City, Eugen Radu si Marian Tican au terminat pe 15 la sanie-2, in 2006, la Torino, cel mai bun rezultat al delegatiei Romaniei a fost locul 14, obtinut de Gheorghe Chiper (patinaj artistic) si de stafeta feminina de 4x6 km biatlon (Dana Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela Purdea, Alexandra Rusu), in 2010, la Vancouver, cea mai buna clasare a fost locul 10, reusit de stafeta 4x6 km la biatlon (Reka Ferencz, Dana Plotogea, Mihaela Purdea, Eva Tofalvi), in timp ce la Soci, in 2014, cel mai bun loc a fost locul 17, la bob-2 feminin (Maria Adela Constantin, Andreea Grecu), si la bob-2 masculin (Florin Cezar Craciun, Nicolae Istrate).

Stramaturaru a fost a opta dupa prima mansa, a 12-a in mansa secunda, a 9-a in mansa a treia si a sasea in ultima mansa, fiind cronometrata cu timpul cumulat de 3 min 06 sec 288/1000.

Germanca Natalie Geisenberger a castigat al doilea sau titlu olimpic consecutiv, in 3 min 05 sec 232/1000, fiind urmata in clasamentul final de compatrioata sa Dajana Eitberger, medaliata cu argint in 3 min 05 sec 599/1000, si de Alex Gough (Canada), medaliata cu bronz, cronometrata cu timpul de 3 min 05 sec 644/1000.

Clasament final:

1. Natalie Geisenberger (Germania) 3:05.232

2. Dajana Eitberger (Germania) 3:05.599

3. Alex Gough (Canada) 3:05.644

4. Tatjana Hufner (Germania) 3:05.713

5. Kimberley McRae (Canada) 3:05.878

6. Erin Hamlin (SUA) 3:05.912

7. Raluca Stramaturaru (Romania) 3:06.288

8. Aileen Frisch (Coreea de Sud) 3:06.400

9. Madeleine Egle (Austria) 3:06.609

10. Andrea Votter (Italia) 3:06.859