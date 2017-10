Si-a anuntat sefii ca PLEACA si stie deja destinatia! Un titular pleaca dupa 7 ani de la Barcelona

Javier Mascherano se desparte de Barcelona vara viitoare.

La 33 de ani, Javier Mascherano a decis sa se desparta de Barcelona. Sport.es scrie ca fundasul va fi lasat sa plece liber vara viitoare, dupa 7 ani petrecuti pe Camp Nou. Viitoarea destinatie a jucatorului este SUA, dar pana acum nu a semnat cu nimeni. "Mascherano le-a zis celor de la Barcelona ca nu vrea sa mearga in Qatar, China sau alte locatii exotice doar pentru a castiga un salariu mare. Dorinta lui e clara. O echipa din SUA, iar Barcelona ii va da drumul. Daca nu isi va gasi echipa acolo poate continua pe Camp NOu. Dupa atatia ani, usa pentru el este oricand deschisa la Barcelona", scrie sursa citata..

Mai multi jucatori de la Barcelona au plecat direct in SUA in ultimii ani. Henry, David Villa sau Victor Vazquez au ajuns sa faca cariera in MLS.

Mascherano va astepta Cupa Mondiala din Rusia pentru a lua decizia finala.

Barcelona cauta deja intariri din aparare. Trei fundasi centrali sunt pe lista catalanilor, scria saptamana trecuta Mundo Deportivo.