RECORDUL URIAS batut de Real Madrid! E prima echipa din istorie care reuseste asa ceva

Victoria Realului cu 2-1 in fata lui Betis a stabilit un record urias pentru galactici.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Real Madrid a devenit echipa cu cea mai lunga serie de meciuri cu gol marcat din istoria fotbalului.



Odata cu victoria in fata celor de la Betis, cu 2-1, Real a ajuns la 48 de meciuri consecutive cu gol marcat si a devenit prima echipa din istoria fotbalului care reuseste asa ceva.



Vechiul record a fost stabilit de Benfica care a reusit sa marcheze in toarte partidele disputate intre decembrie 1963 si ianuarie 1965.



Ultima oara cand Real nu a marcat intr-un meci s-a intamplat in luna aprilie a anului trecut, cu Manchester City.