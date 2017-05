Pasiunea neasteptata a noului antrenor al Barcelonei! Ce ii va face lui Messi in sezonul viitor

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Messi, Suarez si Neymar au aflat numele noului antrenor al echipe, Ernesto Valverde semnand pe 2 ani. Tehnicianul de 53 de ani a avut succes la Olympiakos si Athletic Bilbao, insa are reusite si in afara terenului.

Valverde are o pasiune in afara sportului: fotografia! Mai exact, fotografia in alb-negru, el avand ocazia sa-si vada munca publicata: 66 de fotografii alb-negru facute de Valverde intre 2004 si 2012.

Imaginile sale prezinta mai mult decat un documentar, fiind selectate si imagini din calatorii, dar si atmosfera de pe stadioane sau imagini cu familiile jucatorilor.