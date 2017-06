Momentul in care Barcelona a fost la o semnatura de vanzarea lui Messi. Dezvaluire in premiera a lui Laporta: "Dadeau 150 milioane euro"

ROMANIA - UNGARIA e in aceasta seara la Sport.ro, ora 19:00. Jucam pentru un loc pe podium la Euro!

Barcelona a fost la un pas sa il vanda obligat pe Leo Messi. S-a intamplat in urma cu 11 ani, cand, sustine fostul presedinte Joan Laporta, argentinianul a fost la o semnatura de Serie A.

Inainte ca Messi sa inceapa sa isi adjudece trofeu dupa trofeu, dar si cele 5 Baloane de Aur pe care le are acum in vitrina, argentinianul a fost aproape de Inter. Joan Laporta, fostul presedinte al Barcelonei, a povestit exact intamplarea pentru The Guardian.

Laporta a dezvaluit ca Inter a decis sa ii plateasca lui Messi clauza de 150 de milioane de euro si sa-l ia pe acesta de la Barcelona. Catalanii nu puteau face nimic pentru a opri mutarea, cu exceptia incercarii de a-l convinge pe acesta sa ramana pe Nou Camp.

"Inter ne-a anuntat ca plateste clauza de 150 de milioane de euro a lui Messi, pe care noi am decis mai tarziu, dupa acest eveniment, sa o ducem la 250 de milioane. Relatia noastra cu Leo si cu tatal sau, Jorge, a fost insa mai puternica.

I-am spus lui Jorge: <Inter trebuie sa dea 150 de milioane, pentru ca noi nu vrem sa-l vindem pe Leo. Noi credem in el, iar el va fi fericit aici, va avea parte de glorie. Acolo e doar castig financiar. Fiul tau va fi cel mai mare din istorie aici>", a dezvaluit Joan Laporta.

"Eu sunt un mare fan al lui Cruyff, dar ceea ce face Leo, si i-am spus si lui Johan, cand era in viata, este unic in istorie. Si Johan a fost de acord", a mai spus Laporta.

Laporta a mai spus ca Messi ar putea sa joace in orice campionat si ca ar face minuni si in Premier League, in ciuda celor care spun ca Leo este prea "firav" pentru greii din Anglia.

"Messi are un dar special. Ar putea juca fotbal in orice conditii si in fata oricui", a mai spus Laporta.

Leo Messi a jucat 583 de partide pentru Barcelona si a marcat 507 goluri.