"Plec de la Real Madrid, nu exista nicio sansa sa ma razgandesc" Anuntul SOC facut de Ronaldo

Cristiano Ronaldo e hotarat sa plece de la Real.

ROMANIA - UNGARIA e in aceasta seara la Sport.ro, ora 19:00. Jucam pentru un loc pe podium la Euro!

Despartirea lui Ronaldo de Real Madrid pare inevitabila. Portughezul a fost acuzat ca a fraudat statul cu 14 milioane de euro, neplatindu-si taxele in totalitate, lucru ce l-a facut sa se gandeasca la un transfer.

Presa din Portugalia scrie astazi ca Ronaldo a anuntat ca pleaca de la Real Madrid in aceasta vara si ca nu se mai razgandeste. "O sa plec de la Real, m-am decis, nu ma mai intorc asupra deciziei", a declarat Balonul de Aur.

Acesta e suparat pe faptul ca Real nu a facut tot posibilul ca sa il apere in fata justitiei in procesul intentat de Fisc, in care risca sa ajunga la inchisoare!

Ofertele pentru Ronaldo au inceput sa curga, insa Real Madrid nu pare inca hotarata sa se desparta de omul care le-a adus 3 Ligi ale Campionilor.