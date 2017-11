Messi, FARA MILA pentru Neymar: "Plecarea lui ne-a facut mai buni!" Declaratii surprinzatoare

Fanii Barcei se temeau de un colaps dupa plecarea lui Neymar, insa echipa merge bine.

Barca e prima in Spania fara Neymar si fara inlocuitorul acestuia din atac, Ousmane Dembele, accidentat grav in primele meciuri. Messi spune ca plecarea brazilianului a intarit Barca in aparare si linia de mijloc, iar acesta este secretul parcursului bun din acest sezon.



"Plecarea lui Neymar a facut sa schimbam modul in care jucam. Am pierdut din puterea de atac, dar stam mai bine defensiv. Avem un mijloc mult mai bun, suntem mai ordonati si mai puternici defensiv", a spus Messi in Marca.

Alaturi de Neymar si Suarez, Messi facea parte din unul dintre cele mai puternice echipe de atac din istorie, trio-ul MSN, cel care a cucerit Champions League in 2015.

Anul trecut insa, Barca nu a mai avut forta in campionat si Champions League. Acum echipa are un parcurs excelent, atat in La Liga, acolo unde e prima, cat si in Champions League.

Messi si-a prelungit contractul cu Barcelona pana in 2021 si va avea o clauza de 700 de milioane de euro. "Vreau sa imi inchei cariera aici", i-a linistit Messi pe fanii Barcei.