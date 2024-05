Descris de Mihai Stoica drept cel mai mare stelist dintre jucătorii care au îmbrăcat tricoul roș-albastru, Chipciu a vorbit despre copilăria pe care a legat-o de clubul patronat de Gigi Becali, despre drumurile de la Brăila la București pentru a-și urmări favoriții, dar și despre cum a nimerit aproape de galeria Rapidului la un derby bucureștean.

Alex Chipciu, amintiri de pe Giulești

"Am prins echipa care a jucat cu West Hm și Aston Villa. Pe Adrian Ilie nu-l mai țin minte, știam că e stelist, dar nu l-am prins în acțiune. În schimb Lăcătuș a fost cel mai important jucător. Știam toți jucătorii. Mergeam de la Brăila la meciuri, plecam cu maxi taxi împreuna cu tata și cu alți prieteni.



Am fost la un Dinamo - Steaua 3-2, stăteam aproape de galeria Stelei. Am fost la un Rapid - Steaua 3-0, a dat Pancu două goluri. Pe Giulești. Stăteam la tribună, m-am pierdut și am ajuns în spate, unde era galeria Rapidului. Te uitai sus și strigau <<bă, ăștia sunt spurcați>>. Ne-au văzut pierduți pe acolo. Atunci ne-am pierdut și oamenii ne-au văzut că suntem pierduți, că nu suntem rapidiști. Până la urmă ne-am întors", a povestit actualul mijlocaș al Universității Cluj, la Orange Sport.

Prima întâlnire cu Becali: "Tata era paralizat!"

În 2012, după un sezon foarte bun la FC Brașov, Chipciu și-a îndeplinit visul de a juca pentru FCSB, Becali plătind un milion de euro pentru a câștiga cursa în patru cu Rapid, Dinamo și Vaslui într-o perioadă în care fostul internațional era la mare căutare în fotbalul românesc.

Dacă pentru Chipciu întâlnirea cu Becali nu a fost deloc dificilă, altfel au stat lucrurile în cazul tatălui său. Intimidat de aura latifundiarului din Pipera, acesta a preferat, până la urmă, să nu dea ochii cu miliardarul care tocmai îi transferase fiul:

"Nu-mi era frică de Becali. Am avut o discuție la palat, țin minte că tata era paralizat. Am venit cu mașina șefului tatălui meu, când am ajuns la palat tatăl meu era paralizat. Becali mi-a zis să-l chem pe tata, să-l aduc acolo. Ce să-l mai aduc, că era paralizat! El povestea deja la toată Brăila câți bani am, cât iau la semnătură, era criminal.

A apărut și Vasluiul cu sume astronomice. Domnul Dinu Gheorghe voia să mă redirecționeze spre Vaslui, îmi spunea că sunt bani prea puțini la Steaua. Am semnat pe 10.000 de euro și 20.000 de euro la semnătură, domnul Porumboiu voia să-mi dea salariu 20.000 de euro și 200.000 la semnătură. Țin minte că domnul Becali a vrut să-l trimită pe Valeriu Argăseală la 2 noaptea, i-am spus că a doua zi dimineață mă urc în mașină și vin la București. I-am zis că sunt stelist, vin la Steaua și la revedere!

Tatăl meu nu a mai intrat, a stat în mașină. Toată lumea vorbește, mai văd și la televizor, dar trebuie să fii șmecher atunci când te întâlnești cu domnul Becali. Tata a zis că nu mai intră, că e prea mult pentru el. A povestit la toată Brăila cum arată palatul. Aveam încredere în mine, aveam stăpânire de sine, atunci cred că aveam un tupeu mai nesimțit în mine", a mai rememorat Chipciu.