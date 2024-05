Momentul în care Radu Drăgușin i-a cucerit pe suporterii lui Tottenham! + nota primită de fundașul român la meciul cu Sheffield

În prima parte a meciului, la un corner al celor de la Sheffield, Guglielmo Vicario, portarul lui Spurs, a fost înconjurat de jucătorii gazdelor.

Momentul în care Radu Drăgușin i-a cucerit pe suporterii lui Tottenham

Radu Drăgușin s-a așezat în fața portarului lui Tottenham și a început să îi dea la o parte pe cei de la Sheffield United, iar gestul fundașului român a fost foarte apreciat de suporterii lui Spurs.

Auston Trusty a încercat să îl încurce pe Radu Drăgușin, care a reușit, însă, să se impună în fața fundașului de la Sheffield, iar balonul a ajuns în siguranță în brațele lui Vicario.

”Drăgușin le-a arătat jucătorilor lui Spurs cum să îl protejeze pe Vicario la cornere”

”Este plăcut să vedem în sfârșit ceva forță la fazele fixe din partea lui Vicario și Drăgușin. Ne-am fi putut folosi de acest lucru de 16 ori în acest sezon”

”Drăgușin este oficial bodyguardul lui Vicario”

”Mă bucur că Drăgușin a sărit în apărarea lui Vicario, era și timpul ca jucătorii noștri să nu mai permită acest comportament nesportiv din partea adversarilor”

”Jucătorii de la Sheffield au crezut că îl pot împinge pe Vicario, asta până l-au întâlnit pe Drăgușin!”

”Radu Drăgușin este primul jucător din acest an care a avut inteligența necesară să îi împingă pe jucători de lângă Vicario la cornere. Sper ca staff-ul să vadă cât este de ușor acest lucru”

???????? Dragusin ???? showing the #Spurs players how to defend Vicario at corners ????????????#COYS #THFC pic.twitter.com/ri8MdF5kdP

— Jonny H (@JonnyH3232) May 19, 2024

Nota primită de Radu Drăgușin pentru meciul cu Sheffield United

Pentru prestația sa din meciul cu Sheffield United, Radu Drăgușin a primit nota 7 din partea celor de la Spurs Web.

”Radu Drăgușin a părut puțin emoționat în startul meciului, când aproape le-a făcut cadou un gol celor de la Sheffield, cu o respingere greșită cu capul. După acel moment, el a fost sigur pe el. Cele mai bune moment din joc au fost pentru el o cursă până la centrul terenului și câteva un-doi-uri foarte bune”, au scris jurnaliștii britanici.