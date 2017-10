Astazi se decide soarta Cataloniei, dar si a Barcelonei! Parlamentul regional discuta declararea independentei de Spania

Parlamentul regional din Catalonia discuta astazi pe seama declararii independentei de Spania, dupa ce in urma cu o saptamana in Catalonia s-a organizat un referendum la care au votat circa 43% dintre cetateni. Dintre cei 2.2 milioane de votanti (5.3 in total cu drept de vot), peste 90% s-au declarat in favoarea proclamarii independentei de Spania!



Liderul regional Carles Puigdemont a convocat astazi o adunare plenara a Parlamentului Catalan, incepand cu ora locala 18:00 (20:00 ora Romaniei).

In urma deciziei politicienilor, cluburile de fotbal se pregatesc si ele sa isi anunte viitorul. In acest sens, ziarele din regiune scriu ca FC Barcelona pregateste un comunicat de presa.

Potrivit Sport.es, sefii Barcei au stabilit ca echipa sa termine actualul sezon din La Liga. In privinta participarii in campionatul spaniol din sezonul viitor, lucrurile nu sunt stabilite.

Publicatiile din Barcelona si din imprejurimi spun ca echipele de fotbal din regiune ar putea juca intr-un nou campionat, in timp ce alte variante ar fi ca ele sa aleaga intre un campionat regional, Spania ori tari precum Anglia si Franta.

In urma cu mai multe luni, presedintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier Tebas, avertiza: "Barcelona nu va putea juca in La Liga daca regiunea catalana isi va declara independenta fata de Spania".