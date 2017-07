Anunt lui Zidane despre PLECAREA lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid: "Subiectul este incheiat!'

Zidane a dezvaluit ca Ronaldo nu mai se gandeste sa plece de la Real Madrid in aceasta vara.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Problemele cu Fiscul au facut ca viitorul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid sa devina incert. Zinedine Zidane spune ca este sigur ca Ronaldo nu va mai pleca in aceasta vara.

"Pana la urma, Cristiano este unul dintre noi. Va ramane alaturi de noi. Si subiectul este astfel incheiat! Este in concediu, se odihneste pentru ca o merita. Vom astepta sa-si termine vacanta si sa ni se alature" a spus Zinedine Zidane pentru ESPN.

Primul antrenor din istorie care reuseste sa-si apere trofeul UEFA Champions League, Zidane spune ca nu are o problema in a lasa pe banca vedetele echipei: "Nu este vorba despre fericirea jucatorilor. Sa manageriez echipa, pe acesti jucatori, aceasta e treaba mea. Voi folosi toti jucatorii pentru ca vom avea 50, 60, 70 de meciuri! Am nevoie de toti!



Pana la urma, nu sunt aici sa fac fericit vreun jucator pentru ca joaca in 50 de meciuri si se enerveaza daca ramane pe dinafara intr-o partida. Ideea este ca exista un antrenor si el foloseste toti jucatorii disponibili. In finalul sezonului trecut, totul a mers bine. Am castigat si jucatorii au avut incredere in ceea ce incerc sa faca si asta e cel mai important" a mai spus Zidane.