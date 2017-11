VIDEO | Nita, cu lacrimi in ochi dupa debutul la nationala: "Moment unic in viata mea, voi inrama tricoul!" Ce sfat a primit de la Lobont

Romania - Turcia 2-0. Nationala Romaniei a castigat partida amicala cu reprezentativa condusa de Mircea Lucescu. Ambele goluri au fost marcate de Gicu Grozav.

Un alt remarcat al meciului de la Cluj a fost si portarul Florin Nita. Portarul Stelei a debutat la echipa nationala la 30 de ani. Nita a intrat in minutul 70 in locul lui Pantilimon si peste doar cateva minute a avut o interventie fabuloasa la una dintre cele doua mari ocazii ale turcilor.

Nita a fost extrem de emotionat la interviurile de la finalul partidei, portarul stelist avand lacrimi in ochi. "Voi inrama acest tricou", a declarat Nita. Goalkeeper-ul ros-albastrilor a vorbit si Bogdan Lobont inainte de meci care l-a sfatuit sa nu aiba emotii si sa joace asa cum o face la echipa la club.

"Acest moment l-am asteptat de cand m-am apucat de fotbal. Mi-am dorit asta de cand eram copil. Nu ma asteptam, dar inainte de meci am primit vestea si m-am bucurat foarte mult. Am simtit o foarte mare onoare sa apar poarta echipei nationale. Le multumesc celor care au avut incredere in mine. Sunt foarte emotionat, este un moment unic in viata mea. Cu siguranta, voi inrama acest tricou.

Inainte de meci am vorbit cu Lobont. Mi-a spus sa joc ceea ce stiu pentru ca nu s-a schimbat fotalul cu nimic, este acelasi fotbal", a declarat Florin Nita la interviurile de la finalul partidei.