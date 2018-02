A inceput batalia pentru FRF! ULTIMA ORA: Ionut Lupescu i-a raspuns lui Burleanu: "De-aia a ajuns fotbalul asa!"

Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la alegerile din aprilie

Ionut Lupescu spune ca pentru el va urma o perioada in care va merge in teritoriu sa vorbeasca cu cei care vor vota la alegerile de la Federatie. E convins ca ii va face sa inteleaga ca este nevoie de o schimbare in fotbalul romanesc.

"Va fi o provocare foarte grea si sper sa conving votantii de ceea ce trebuie sa fac. Ma bucur ca exista oameni importanti care vor sa fie de partea mea, care ma sustin. Cine vrea sa ajute fotbalul romanesc este primit cu drag alaturi de mine."

"Pana sa-mi fac echipa, consider ca este mult mai important sa vorbesc cu votantii si sa le explic si lor de ce am renuntat la viata din Elvetia pentru a veni in Romania.", a spus Lupescu la TelekomSport.

Lupescu i-a dat o replica lui Razvan Burleanu, care a spus azi ca adversarul lui la alegerile din aprilie "nu mai avea o pozitie asa confortabila si de mare viitor la UEFA." DETALII AICI

"Imi pare rau ca presedintele FRF nu cunoaste structura de la UEFA si vorbeste fara sa stie anumite lucruri. Poate din aceasta cauza fotbalul romanesc este in situatia asta", a mai spus Ionut Lupescu.