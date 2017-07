"Steaua trebuie sa fie foarte atenta!" Care este cel mai mare pericol in duelurile cu Viktoria Plzen

Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Bogdan Vatajelu, fostul fundas stanga al Craiovei, care s-a transferat in ianuarie 2017 la Sparta Praga, a vorbit despre Viktoria Plzen, clubul rival din campionatul Cehiei, care va fi adversarul pe care FCSB il va intalni in turul 3 preliminar al Champions League. Steaua - Viktoria Plzen, primul meci al "dublei" contra vicecampioanei Cehiei, se vede la ProTV, marti, ora 20:30.

"Eu cred ca Steaua are o sansa buna de a ajunge in play-off-ul Ligii Campionilor, poate fi considerata chiar favorita. Lotul pare echilibrat si s-au facut investitii mari, fiind achizitionati fotbalisti de calitate. Din meciul jucat contra lui Plzen am vazut ca este o echipa destul de masiva, dar au si cativa jucatori de statura mai mica si foarte tehnici. Cred ca la fazele fixe stau destul de bine si sunt o echipa foarte bine organizata tactic. Cred ca imbina foarte bine jocul combinativ cu cel in forta.



Din ce am vazut pana acum in Cehia, se pune accentul pe forta foarte mult, dar nu lipsesc jucatorii tehnici, care pot avea executii surprinzatoare. Oricum, Steaua trebuie sa fie foarte atenta. Am citit si eu ca ar avea niste probleme la nivelul fundasilor centrali, ca mai vor sa transfere pe acel post. Plzen are doi atacanti foarte buni, ambii de nationala, Krmencic si Petrzela, foarte bataiosi si greu de marcat. Am inteles ca fundasul stanga (n.r. - David Limbersky) s-a accidentat. Si el era un jucator cu mare experienta.



Atmosfera pe stadion nu stiu daca e de speriat, pentru ca eu nu am apucat inca sa joc la ei acasa, dar ma gandesc ca fiind un meci important cu siguranta o sa fie stadionul plin, cam 11-12.000 de spectatori.



Campionatul incepe aici pe 30 iulie, deci echipa lui Dica are un avantaj clar pentru ca va avea doua-trei jocuri in plus pana atunci. De la Steaua nu m-a sunat nimeni ca sa le dau informatii, dar inteleg pentru ca nu cred ca pot sa dau eu detaliile tehnice de care au ei nevoie. Concluzia mea e ca Steaua are sanse bune, desigur, dar Plzen nu este o echipa usoara", a declarat pentru Sport.ro aparatorul Spartei Praga.