Emery a anuntat cine va fi INLOCUITORUL lui Neymar cu Real! Dezvaluirea facuta de Dani Alves: "M-a sunat Ney si mi-a spus asta!"

Neymar i-a promis lui Dani Alves ca va mai juca pentru PSG in acest sezon in Liga Campionilor, daca echipa trece de Real!

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

PSG incearca o remontada dupa 1-3 la Madrid in fata castigatoarei ultimelor 2 editii ale UEFA Champions League. Partida va fi in direct la Pro TV, marti seara de la 21.45.

"Pentru mine, cel mai important este ca maine sa jucam cu inima. Este un moment unic pentru fani, pentru Franta care iubeste fotbalul, ocazia sa face un pas inainte pentru ca noi credem ca o putem invinge pe marea Real Madrid" a fost mesajul motivator al lui Unai Emery la conferinta de presa.

Antrenorul lui PSG a vorbit si despre absenta lui Neymar: "Cand un jucator lipseste, se deschide usa pentru un altul. (Di Maria) Stie ce inseamna UEFA Champions League, stie ce inseamna sa fii la cel mai inalt nivel. Cu siguranta va face fata. Va avea <colti>" a mai spus Emery.

"Nu este cel mai dificil meci din cariera mea, este unul tare si o mare provocare pentru noi. Avem sansa de a schimba istoria celor de la PSG in aceasta competitie. Este o sansa unica de a duce clubul inainte. Avand sansa de a elimina detinatoarea trofeului ne-ar duce mai aproape de castigarea lui.



(Despre absenta lui Neymar) Ai doua optiuni: sa stai si sa te plangi, sau sa te ridici si sa faci ceva in aceasta privinta. Cu Ney, da, PSG e mult mai puternica. Fara Neymar, PSG este puternica pentru ca avem si alti jucatori puternici. Vorbesc cu el (Neymar) in fiecare zi. Ne-am pus de acord ca va reveni mai tarziu in aceasta competitie.



Ce ma face sa cred ca ne putem califica este prima mansa. Am fost superiori in ceea ce priveste jocul, oportunitatile, dar Real a fost mai eficienta si a avut nevoie de doar 10 minute. Nu exista nimic mai frumos decat posibilitatea de a elimina detinatoarea trofeului. Va fi necesar sa facem un meci perfect, fara indoiala, si extrem de inteligent" a spus Dani Alves.