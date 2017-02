Zicu, vacanta pana in mai daca nu semneaza cu TSKA. Ce spune despre problemele cu greutatea

Zicu, romanul care la 20 ani a ajuns la Inter, recunoaste ca a mers la psiholog ca sa nu-si incheie cariera mult prea devreme.

Zicu a discutat cu Astra, dar e gata sa treaca Dunarea, in Bulgaria, la TSKA Sofia, pentru care a mai jucat acum 5 ani.

Zicu are 33 de ani si nu se teme ca se va ingrasa daca va sta un an pe bara.



"Daca as fi fost atat de gras cum vorbesc unii, nu as fi fost titular la 80% din partide", spune Zicu.



La 20 ani, Zicu a ajuns la Inter, iar doi ani mai tarziu a avut nevoie de psiholog. Razvan Lucescu i-a salvat cariera.