ULTIMA ORA | OFICIAL: CSA Steaua, in Liga a 4-a! Dinamo, Rapid, Carmen, Venus si Sportul, in aceeasi serie

Noua sectie de fotbal a Armatei a primit aprobarea AMFB de a evolua in Liga a 4-a.

CSA Steaua va juca in urmatorul sezon de Liga a 4-a alaturi de nume de legenda ale fotbalului romanesc - Rapid, Dinamo, Sportul sau Carmen.

Sunt doua echipe cu numele Rapid - "AS Academia Rapid" e echipa sustinuta de Primaria Sectorului 1, iar AFC Rapid e clubul care tocmai a promovat din Liga a 5-a.

De asemenea, in aceeasi serie sunt si doua echipe cu numele "Progresul" - "CS Progresul 2005" si "AFC Progresul 1944 Spartac II", dar si o echipa cu numele "Dinamo", detinuta de Nicolae Badea.

Iata componenta Ligii a 4-a:



AFC Asalt

AFC Carmen

AFC Comprest GIM

CS FC Dinamo

FC Metaloglobus II

CS Progresul 2005

AFC Progresul 1944 Spartac II

AS Academia Rapid

AFC Rapid

AS Romprim

FC Sportul Studentesc SA

CSA Steaua Bucuresti

AS Termo

Tricolor FC

AFC Venus 1914

ACS Victoria