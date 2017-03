ULTIMA ORA: Becali a fost azi la jucatori! Lasa de inteles ca au venit FEMEI in cantonamentul Stelei! Decizie de ultima ora

Becali s-a intors aseara de urgenta din Rusia, nemultumit dupa infrangerea cu Dinamo din derby.

Patronul Stelei a anuntat ca va rezolva de unul singur marile probleme de la echipa, insa a refuzat sa dea detalii. Azi, dupa o discutie de o ora si jumatate cu jucatorii, in cantonament, Becali a lasat de inteles la ce a facut referire in ultimele zile. Becali a avut un dialog cu jucatorii, apoi i-a luat pe fiecare in parte pentru discutii individuale.

"Stiu ce s-a intamplat, acum ne-am mutat cantonamentul de la hotel. Stiti voi ce se mai face in hotel, in minibar mai gasesti o sticluta de vodka, mai trece o femeie prin fata si n-ai ce face. Acum armasarii au gard si nu mai pot sa iasa, ne-am mutat la Berceni!", a spus Becali.