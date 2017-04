Nu credea NICIODATA ca va mai juca pentru Steaua! Informatie de ultima ora: care e transferul total neasteptat pe care il face Becali in vara

Stelistii lucreaza deja la echipa de Champions League pentru sezonul viitor!

Pe langa fotbalistii din play-off pe care si-i doreste, Becali tine ochii si pe cluburile care se bat sa scape de retrogradare. In afara lui Morutan, Steaua mai vrea in lot un jucator aflat acum la o echipa din play-out. Spre deosebire de pustiul Botosaniului, evaluat de clubul sau la 1 milion de euro, Becali nu e obligat la niciun efort financiar pentru cel de-al doilea fotbalist pe care-l doreste. Catalin Stefanescu, 22 de ani, e imprumutat de Steaua la CSM Poli Iasi.

Mijlocasul ofensiv a jucat excelent in ultimele saptamani la Iasi, iar Becali vrea sa-i ofere sansa de a-si demonstra calitatile si la Steaua. Stefanescu a fost adus de la Ceahlaul alaturi de Popadiuc si Chitosca la recomandarea lui Mirel Radoi. Fost international U21, jucatorul a mai trecut sub forma de imprumut si pe la FC Voluntari, sezonul trecut. Spre deosebire de campionatul precedent, cand a jucat doar 4 meciuri si a marcat un gol, in 2016-2017 Stefanescu are 24 de meciuri si 4 goluri marcate.