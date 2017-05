"Oferta noastra e mai buna!" Contraatacul lui Becali dupa ce a aflat ca Budescu e dorit la arabi! Cei 4 jucatori doriti de Becali la Steaua

Patronul Stelei a dezvaluit jucatorii pe care si-i doreste in aceasta vara!

Steaua vrea sa rezolve rapid transferurile pentru sezonul viitor pentru ca echipa sa fie pregatita pentru tururile preliminare din Champions League. Gigi Becali a dezvaluit cei 4 jucatori ofensivi pe care ii vrea la Steaua, principala tinta fiind Budescu.

"Stiu si oferta lui Budescu de la arabi si cred ca oferta mea este mai buna. Are 600.000 de euro anual. Eu ii dau 250.000 de euro pe sezon, plus bonusuri de Champions Leaue, Europa League, si tot acolo ar ajunge. Ii platesc clauza de 700.000 de euro, cum vor si arabii, asa ca va lua 300.000 de euro la semnatura din banii Astrei, plus 20.000 euro pe luna.



Pe Budescu l-am vrut mereu, desi a fost incorect pe finalul anului trecut, dar am trecut cu vederea pentru valoarea lui. Acum, sa vrea si el sa vina la Steaua.



Despre jucatorii din afara nu stiu, sa faca ce vor MM si Dica, au mana libera doar la fundasii centrali. In rest, nu au mana libera, pentru ca stiu ce jucatori vreau. E vorba de Budescu, Teixeira, Junior Morais, Deac, daca pot, plus inca 2-3 tineri, fara sa le spun numele. Ma bucur ca Hagi nu e rautacios si a spus ca vinde" a spus Gigi Becali la Digi Sport.