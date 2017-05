"N-a fost penalty pentru Viitorul!" Alibec, suparat dupa ce a ratat titlul. Mesaj pentru suporteri

Denis Alibec spune ca Steaua merita titlul, dar promite revansa in sezonul urmator.

Alibec i-a felicitat insa pe fostii sai colegi de la Viitorul.

"Ne pare rau ca nu am reusit sa castigam titlul. Vreau sa-I felicit pe cei de la Viitorul si pe domnul Hagi, a facut o treaba foarte frumoasa acolo. Sper ca la anul noi sa fim campioni. Deocamdata campionatul e la ei. Speram ca TAS sa ne dea castig de cauza. La Ovidiu am inteles ca au dat gol din penalti care nu a fost si CFR a avut doua-trei ocazii foarte mari", a spus Alibec la Digi Sport.

Denis Alibec a precizat ca probabil ca el si colegii sai sunt vinovati ca nu au obtinut trofeul, insa a subliniat ca in play-off "toata lumea si-a dat viata pe teren". "Probabil ca noi suntem vinovati, am avut meciul cu Viitorul in mana, cu Dinamo am pierdut dintr-o prostie... in play-off toata lumea si-a dat viata pe teren. insa asa a fost sa fie si nu avem cum sa dam timpul inapoi".

Alibec a mentionat ca nu crede ca Laurentiu Reghecampf va pleca de la FCSB: "Nu si-a luat la revedere si nu cred ca va pleca".