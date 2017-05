Moment istoric in Liga I: Sepsi OSK, la prima promovare. Fanii au sarbatorit cantand imnul Tinutului Secuiesc. FOTO & VIDEO

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Liga I va avea din sezonul 2017/18 prima echipa secuiasca in competitie. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a obtinut prima sa promovare din istorie in acest weekend, dupa un sezon extrem de disputat, in care Sepsi a castigat lupta pentru locul 2 cu UTA Batrana Doamna.

Sepsi OSK este a doua echipa care promoveaza direct din liga a doua, dupa Juventus Bucuresti. Formatia din Secuime a obtinut promovarea dupa 1-0 la Resita, cu Metalul. Attila Hadnagy, fost atacant la Brasov si Botosani, a fost omul care a marcat golul unei promovari istorice a lui Sepsi in Liga I.

Fluierul final al partidei a marcat o explozie de bucurie printre fanii lui Sepsi, care au dat startul unei hore a bucuriei. Covasnenii au celebrat promovarea cu cantece in limba maghiara.

Adversara directa a lui Sepsi in lupta pentru locul 2, UTA Batrana Doamna, va fi astfel nevoita sa joace un baraj cu locul 12 din Liga I, care le poate reveni Concordiei Chiajna, Pandurilor ori celor de la ACS Poli Timisoara.

Oficialii lui Sepsi OSK spun ca echipa este sustinuta cu ajutorul sponsorizatilor secuilor din zona. Principalul finantator, Laszlo Dioszegi, nu credea ca echipa va ajunge in Liga I: "Am inceput sa credem in promovare abia dupa meciul de la Clinceni (n.r etapa a 24-a). N-am visat pana atunci la asa ceva, nici nu am avut in cap promovarea", a spus acesta, citat de ProSport.

Dioszegi are afaceri in domeniul panificatiei, brutaria sa castigand titlul pentru "Painea anului 2017 in Romania".

"Eu cred ca am putea sustine echipa in Liga I, dupa ce am vorbit cu mai mult conducatori de prima liga. Cu banii pe care ii asiguram din sponsorizari, cei de la televiziuni si probabil si cu o implicare de la Consiliul Local am putea. In acest an am avut un buget de 700-800 de mii de euro. Suntem mai multe firme care sponsorizeaza echipa, 80-90% din buget e asigurat din sponsorizari. Sunt 10 firme din zona care sponsorizeaza. Primaria ne ajuta cu ce este permis, adica cu cazare, masa, aproximativ 150.000 de euro pe an. In Liga I va fi altceva. Vor veni mai multi bani din drepturile TV, 1.2 milioane euro, nu 17.000 euro ca acum", a mai spus Dioszegi.

Atat Juventus Bucuresti, cat si Sepsi OSK au obtinut doua promovari succesive, din liga a treia in Liga I in doar doua sezoane.

Lotul complet al lui Sepsi OSK

Portari



Roland Niczuly - 31 meciuri

Bela Fejer - 3 meciuri

Adrian Rusandu - 0 meciuri

Fundasi

Razvan Damian - 32 meciuri - 3 goluri

Ionut Ursu - 26 meciuri - 2 goluri

Ciprian Radutoiu - 20 meciuri

Florin Dumbrava - 19 meciuri

Paul Chis - 17 meciuri

Vlad Olteanu - 11 meciuri

Mijlocasi

Dragos Huiban - 30 meciuri - 5 goluri

Bogdan Minciuna - 28 meciuri

Marius Burlacu - 28 meciuri

Mame Seydina Issa Laye Thiaw - 24 meciuri - 8 goluri

Ionut Plamada - 21 meciuri - 2 goluri

Szilard Mitra - 18 meciuri - 3 goluri

Costinel Tofan - 15 meciuri - 1 gol

Razvan Greu - 13 meciuri - 2 goluri

Robert Jakab - 13 meciuri

Laurentiu Manole - 10 meciuri

Sebastian Ghinga - 9 meciuri - 1 gol

Alexandru Tutu - 7 meciuri

Atacanti

Attila Hadnagy - 31 meciuri - 27 goluri

Daniel Ene - 23 meciuri - 5 goluri

Vlad Bujor - 9 meciuri - 3 goluri

Zsombor Veress - 5 meciuri

Sandu Iovu - 2 meciuri - 1 gol

Antrenor principal: Sandor Nagy