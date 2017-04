Mihai Stoica vrea sa faca o revenire de zile mari pe banca Stelei! Pe cine a propus antrenor

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV in aceasta seara! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Reghecampf e pe picior de plecare de la Steaua, fiind foarte aproape de un nou contract in Golf. Stelistii fac deja lista de inlocuitori, insa Becali nu are deocamdata o varianta foarte concreta.

Surpriza poate veni insa de la Mihai Stoica, cel care l-a propus pe banca Stelei pe Nicolae Dica, conform Gazetei, cel care activeaza in liga a 3-a acum, la SCM Pitesti. Dica a fost antrenorul Stelei si in urma cu un an, cand a fost secundul lui Radoi la Steaua.

Dica ar putea fi varianta perfecta pentru o impacare cu fanii, fiind extrem de iubit de toti stelistii.