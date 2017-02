"M-am saturat, se lasa cu demisii!" Burleanu, scos din sarite de ce s-a intamplat la Medias

Razvan Burleanu a anuntat astazi ca asteapta motivarea de la TAS, in cazul procesului castigat de Gaz Metan pentru recuperarea punctelor, si in cazul in care se dovedeste ca greseala e la Comisiile FRF, atunci "se va lasa cu demisii".

“Asteptam motivarea Tribunalului de Arbitraj Sportiv si in functie de aceasta motivare vom lua decizii. Vreau sa va asigur ca vom analiza aceasta motivare, vom vedea daca este o problema de interpretare a regulamentului sau alte motive."



"Iar deciziile vor fi foarte ferme, daca avem o problema la noi, intern, va asigur ca se va lasa cu demisii."



"Eu personal m-am saturat de aceste influentari ale clasamentului. M-am saturat de aceasta independenta de care anumite comisii se bucura, de licentiere, departamentul de licentiere, activitatea din arbitraj. Inteleg ca sunt niste conventii la nivel international, dar in acelasi timp cand te bucuri de o anume independenta trebui sa te asiguri ca deciziile pe care le iei sunt cele mai bune, cele mai corecte."

"Asteptam sa vedem motivarea, m-am intalnit si cu reprezentantii clubului Medias si cu reprezentantii acestora. Cunosc foarte bine acest caz. Reprezentantii LPF au sustinut punctul de vedere al Mediasului, acest lucru il fac de fiecare data. Sustinand unul dintre membrii afiliati ai LPF ii afectezi pe toti ceilalti. Cred ca e un principiu pe care ar trebui sa-l schimbe, fiind aparatori ai regulamentelor”, a spus Burleanu.

Gaz Metan Medias a obtinut, pe 15 februarie, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, anularea deciziei Comisiei de licentiere a FRF, de a penaliza gruparea ardeleana cu trei puncte, pentru ca inregistra datorii catre alte cluburi, la 30 noiembrie 2016.

Presedintele clubului Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, a declarat atunci ca ii va da in jduecata in civil pe membrii Comsiei de licentiere a FRF care au hotarat depunctarea.

