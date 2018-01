"Ionita si Mailat parca sunt de o viata aici!" CFR a revenit din Spania! De ce se teme Petrescu mai mult de Chiajna decat de Steaua

CFR Cluj a incheiat cantonamentul din Spania, iar Dan Petrescu anunta ca are o mare problema.

CFR a calcat tot in picioare in amicale, iar acum ataca primul titlu dupa mai multi ani. Dan Petrescu e fericit ca are jucatorii doriti si ii lauda pe Ionita, Mailat si Tucudean. Acum spune ca are o problema - nu stie cum sa faca echipa de start.

Cat despre lupta cu Steaua, Super Dan spune ca ii este mai teama de Chiajna decat de echipa lui Dica.



"Poate nici adversarii nu au fost cei mai buni, dar baietii au fost excelenti, nu am avut nici accidentari si sunt foarte multumit de cum s-au pregatit, nu am ce sa le reprosez. Ionita si Mailat parca sunt de o viata, Tucudean nu a inscris, dar a jucat foarte bine.

Problema e la mine, trebuie sa decid un prim 11 si toti jucatorii sunt in forma, mai putin Deac care e suspendat.

Meciul cu Steaua va fi mai usor decat cel cu Chiajna si sunt sigur de asta. Jucatorii vor aborda mai concentrati meciul cu Steaua. Chiajna pierde foarte greu, si cu Steaua a pierdut greu.

Vrem cat mai sus si cat mai sus e locul 1. Sper sa aiba dreptate si casele de pariuri si specialistii", a spus Dan Petrescu la revenirea din cantonament.