Iese Multescu, intra Sumudica? Antrenorul Craiovei e in conflict cu mai multi jucatori! Ce s-a intamplat la ultimul meci

Marius Sumudica e pe lista Craiovei pentru sezonul viitor.

Gigi Multescu mai are doua luni de contract la Craiova si sunt sanse mici sa isi prelungeasca intelegerea.

Aflat pe locul 5 in playoff, sub asteptarile conducerii, Multescu a pierdut si vestiarul, dupa doua infrangeri suferite in campionat.

Gazeta scrie azi ca Barthe si Zlatinski, jucatorii pedepsiti de antrenor cu schimbari in prima repriza a meciului cu Astra, au pornit revolta la Craiova.

Conform sursei citate, Barthe ar fi facut o criza de nervi in vestiar si i-ar fi adresat cuvinte grele lui Multescu dupa infrangerea cu Craiova.

Zlatinski a iesit de pe teren in minutul 29, dupa un penalty ratat, iar Barthe a fost inlcuit cu cinci minute inainte de pauza, dupa greseala de la golul lui Bus.

"A fost depasit si a gresit mult. Nu era deloc in regula sa il mai tin pe teren. A gresit, nu a fost deloc intr-o zi buna. Asa s-a intamplat si cu Zlatinski, nu ii mai iesea nimic", a explicat Multescu cele doua schimbari facute in prima repriza.

Marius Sumudica este favorit sa ii ia locul lui Multescu la finalul acestui sezon.

"Domnul Rotaru m-a dorit si sezonul trecut, dar nu am ajuns la un acord. Sa imi faca o oferta mai buna decat cea a Astrei si vorbim", a spus Sumudica despre posibilitatea de a prelua Craiova in vara.