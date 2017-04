Hagi le testeaza IQ-ul jucatorilor pe care vrea sa-i transfere: "Nu primeste jucatori care sunt sub nivel"

Gica Hagi are criterii dure de selectie pentru academia sa.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Hagi le da teste de inteligenta jucatorilor pe care vrea sa-i transfere. Fost director general la Viitorul, Narcis Raducan dezvaluie ca Hagi a refuzat jucatori talentati pentru ca au picat testele de IQ.

"Imi aduc aminte de Ranieri, la o discutie amicala spunea despre fotbalistul roman ca exista o problema. In momentul in care ajung la un nivel superior s-au oprit. Se bucura ca au ajuns la 3 milioane (n.r. de euro), dar fotbalistii brazilieni sau argentinieni vor sa ajunga la 10 milioane de euro si vor sa ia Balonul de Aur. Adica isi pun in contract ce prime iau daca iau Balonul de Aur. Romanul nu-si mai pune in contract asta.

Asta pleaca probabil si de la coeficientul de inteligenta pentru ca nu intamplator Hagi, la Academie, nu primeste jucatori care sunt sub un coeficient de inteligenta.

Au un baiat foarte destept cu care lucreaza si Dinamo, iar la procesul de selectie el nu ia jucatori daca nu trec acest test.

Eram chiar intrigat ca aveam un jucator foarte bun, si nu vreau sa-i dau numele, pentru ca el este inca pe piata, care a cazut testul si Hagi nu l-a luat. Acum, jucatorul e atractiv, e dorit de unii, de altii, dar Hagi nu a vrut sa-l ia pentru treaba asta, ca nu s-a ridicat la acel nivel (n.r. la testul de IQ).

Si nu cred ca Hagi a gresit pentru ca, pana la urma, in strainatate cam aici se ajunge. Fotbalul de inalta performanta presupune sa fii puternic mental, sa ai un coeficient ridicat de inteligenta pentru a putea depasi situatii extreme. In Liga 1 sa spunem ca poti sa joci, poate si intr-o competitie europeana, dar la ceea ce se cere afara... [...]

Uneori poate e dureros sa-i spui unui copil ca nu a obtinut 100, sau cum se calculeaza, la testul de inteligenta si nu e potrivit pentru echipa. E dureros, dar e mai dureros mai tarziu cand un jucator ajunge la nivel mare si il vezi ca joaca jocuri de noroc si se lasa de fotbal... Asta este", a declarat Narcis Raducan la ProSport LIVE.