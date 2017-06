Golubovic si-a gasit echipa dupa despartirea de Iasi. Bosniacul ramane in Liga I, dar a ales o destinatie surpriza

Atacantul bosniac Bojan Golubovic (33 de ani) a semnat un contract cu Gaz Metan Medias, anunta publicatia locala gazistul.ro

Plecat de la CSM Iasi, dupa o jumatate destul de buna de sezon, Golubovic a semnat un angajament pe un an, fiind cel de-al patrulea fotbalist care ajunge la Medias, dupa Popovici, Busu si Surugiu.

Golubovic, care a mai jucat la Leotar Trebunje, Slavonac CO, Medimurje, RNK Split, Ceahlaul, Sonderjyske si Steaua, are 53 de goluri in Liga I, fiind al doilea strain care atinge aceasta borna, dupa Wesley.