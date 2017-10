FABULOS! Jucatorul din Liga I care e in DEPRESIE pentru ca nu vede Vocea Romaniei: "Nu ii merge televizorul"

Pentru el, doar Vocea conteaza!

Antrenorul nou-promovatei Juventus Bucuresti face o dezvaluire surprinzatoare. Unul dintre cei mai importanti jucatori ai sai, Liviu Bajenaru, e in depresie deoarece i s-a stricat televizorul si nu a putut sa urmareasca aseara Vocea Romaniei.

Marian "Magiun" Barbua incercat sa gaseasca o solutie pentru ca jucatorul sau sa fie fericit si sa isi urmareasca emisiunea favorita.



"Am o problema mare cu Bajenaru, nu-i merge televizorul din camera si e in depresie. Pana diseara vom face tot ce este posibil pentru a rezolva toata problema. El e fan Vocea Romaniei si pierde emisiunea”, a spus Barbu.

Juventus e ultima in Liga I, cu 7 puncte adunate in 15 etape. Echipa din Colentina a reusit prima victorie recent, cu Sepsi, 2-1. Echipa lui Barbu merge in deplasare la Voluntari in aceasta etapa.