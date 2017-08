"E de trei ori peste orice jucator din Romania la varsta lui". Razvan Lucescu a ofertat un stelist, despre care are numai cuvinte de lauda

Decisiv in meciurile din dubla cu Plzen, portughezul Filipe Teixeira (36 de ani) si-a scos deja o parte din investitia facuta de Steaua cu el. Mijlocasul a marcat si in turul, si in returul dublei cu cehii.

Steaua a facut cea mai buna afacere posibila luandu-l pe Filipe Teixeira, spune Razvan Lucescu. Fostul selectioner si antrenor al Rapidului, Brasovului si Petrolului este de parere ca mijlocasul lusitan este "de trei ori peste orice jucator de varsta lui din Liga I".

Razvan Lucescu a dezvaluit la Digisport ca a intentionat sa il transfere pe Filipe Teixeira in Grecia, in perioada in care activa la Skoda Xanthi. Intre timp, el s-a despartit de formatia elena.

"Ii felicit pe cei de la FCSB pentru transferul lui Teixeira, este un jucator de trei ori peste tot ce este in Romania la varsta lui.

Am si vrut foarte tare sa il iau in Grecia. Nu se putea, pentru ca Xanthi era o echipa mica. Nici posibilitati financiare nu erau pentru a-l satisface. Era aceasta situatia, ca prin jocul lui sa se propuna pentru unul dintre cluburile mari", a spus Razvan Lucescu la Digi.

Filipe Teixeira a mai jucat in Romania la FC Brasov, Rapid, Petrolul si Astra.