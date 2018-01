Culmea: Nistor a ajuns coleg de camera cu un jucator cu care s-a batut in vestiar! "Daca imi da el primul pumn, e posibil sa cad!" :)

Miriuta nu mai vrea niciun scandal in lotul lui Dinamo. Dan Nistor a ajuns coleg de camera cu Branescu, cel cu care a avut o rafuiala in vestiar sezonul trecut

Dan Nistor si Laurentiu Branescu au devenit cei mai buni prieteni la Dinamo, dupa ce anul trecut au dat-o "parte in parte" in vestiar, in pauza unui meci.

"La meciul cu Chiajna erau multi nervi, Dan a crezut ca am gresit eu, a comentat, eu ma stiam nevinovat si uite asa s-au aprins spiritele", povesteste Branescu in Gazeta Sporturilor.

Portarul lui Dinamo spune ca lucrurile s-au calmat chiar a doua zi dupa acel incident. E convins ca la o bataie pe bune l-ar "dovedi" pe Dan Nistor.

"Daca imi da el primul pumn, e posibil sa cad. Daca nu mi-l prinde, nici nu vreau sa ma gandesc. Glumesc, chiar suntem in relatii foarte bune", mai spune Branescu.