MAREA CONTOPIRE! Steaua "absoarbe" Viitorul daca o bate si ia titlul. Becali vrea 4 jucatori, Hagi 5 milioane de euro

Steaua si Viitorul joaca luni seara.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Steaua si Viitorul se intalnesc intr-un meci ce poate decide campionatul. Daca Steaua castiga, se duce la 6 puncte in fata clasamentului, cu trei etape ramase de jucat.

Steaua are 4 jucatori in lot ce au evoluat si la Viitorul, Balasa, Tanase, Achim si Alibec, in timp ce echipa lui Hagi are 2 fosti stelisti in lot, ambii renegati de Reghecampf, Iancu si Tucudean. Culmea, dintre cei 6 jucatori, doar Tanase a fost obiectul unui transfer direct, fiind cumparat de Steaua anul trecut pentru 1,5 milioane de euro.

Cei 4 ex-"viitoristi" pot avea insa sezonul viitor mai multi colegi la Steaua. Becali ii vrea pe Tiru, Benzar, Nedelcu si Coman iar o eventuala victorie si castigare a campionatului poate insemna si o victorie pe piata transferurilor. Gica Hagi a declarat ca vrea sa isi pastreze actualul lot daca ia titlul si intra pe traseul campioanelor in preliminariile UCL, altfel orice jucator e de vanzare.

Becali a pus pe masa in iarna 3 milioane de euro pentru Nedelcu si Coman, insa Hagi a refuzat oferta fiind lider in campionat. De asemenea, si Tiru a fost inclus intr-o oferta, iar Benzar a fost ofertat si el anul trecut, imediat dupa debutul la nationala.