Batai de cap pentru Dica! Alibec si Balasa s-au antrenat SEPARAT azi in Spania. FOTO

Denis Alibec nu a fost inclus in lotul pentru partida cu Jiangsu.

Alibec s-a accidentat la antrenament la gamba, iar Dica l-a lasat la hotel la amicalul de ieri cu echipa lui Capello, castigata cu 3-1.

Atacantul are in continuare probleme si a stat pe margine in prima parte a antrenamentului si apoi s-a pregatit separat in aceasta dimineata, alaturi de Balasa. Fundasul revine dupa o accidentare de durata, dar va fi apt la partida cu Lazio de pe 15 februarie, in direct la ProTV.

Stelistii spera ca Alibec va fi apt la partida cu Gaz Metan de sambata. Gnohere e suspendat pentru primele partide din 2018. Pregatirea atacantului a fost insa data peste cap chiar in ultima perioada a cantonamentului din Spania.

Alibec spera sa isi recapete forma in aceasta iarna, insa n-a marcat niciun gol in cele doua amicale jucate in Turcia si Spania. Mai mult, Alibec a fost eliminat in prima partida amicala, in urma unei altercatii cu un adversar.