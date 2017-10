L-au vazut la MANAGER si au vrut sa-l ia la nationala! Caz genial in preliminariile Mondialului. Ce raspuns le-a dat jucatorul

Caz genial in fotbalul international!

Francezul Ruben Aguilar de la Montpellier a fost sunat de reprezentantii federatiei boliviene pentru a fi chemat la nationala sud-americana. Oficialii bolivieni au avut o surpriza. Aguilar nici macar nu avea cetatenie! Explicatia a fost oferita de jucator: "Bolivia m-a contactat. A fost ceva foarte ciudat. Totul a inceput de la Football Manager. In joc, am si cetatenie boliviana, pe langa cea franceza. Am primit mesaje de la fani bolivieni dupa mai multe meciuri. La finalul partidei cu PSG, numarul a crescut mult".

Aguilar e nascut din mama franceza si tata spaniol. "La televiziunile din Bolivia se spunea ca trebuie sa fiu convocat. Am postat un comunicat pe Facebook in care am explicat ca u am fost niciodata bolivian".

Supervizorul Football Manager pentru Bolivia, Daniel Dionisi, si-a cerut scuze pentru greseala si a promis ca eroarea va fi indreptata in noua editie a jocului, care va fi lansata pe 10 noiembrie.