Atacantul care s-a propus la Steaua a primit deja raspunsul! Si e de bine! :) Mesajul stelistilor pentru Mediop

Senegalezul Ndiaye Mediop, golgheterul Ripensiei Timisoara, cu 11 reusite in 18 partide disputate in liga secunda, viseaza sa imbrace tricoul Stelei. Atacantul de 26 de ani a vorbit despre dorinta de a juca la nivel inalt si a spus ca si-ar dori sa ajunga la formatia ros-albastra.

Mediop i-a transmis chiar lui Gigi Becali ca e disponibil pentru transfer.

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, a citit si el declaratiile lui Mediop, apoi a vorbit la Ora Exacta in Sport. Stelistul i-a transmis atacantului ca "are varsta potrivita".

"Am citit si eu declaratiile lui Mediop. Nu-l cunosc prea bine, nu as vrea sa-mi dau cu parerea fara sa fiu in cunostinta de cauza. Nu stiu exact ce poate, dar ca varsta, sigur, nu e deloc batran. Am citit ca are 26 de ani, deci e bine", a spus Helmuth Duckadam.