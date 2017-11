"Am vazut ca Ionita a zis ca e cel mai bun". Raspunsul stelistilor pentru rapidistul care i-a invins in ultimul meci

Alex Ionita a fost omul numarul 1 al Astrei in victoria cu Steaua, scor 2-0. La final, acesta s-a declarat extrem de fericit ca i-a invins pe marii sai rivali, dar a mai spus: "Este o reusita care confirma forma buna prin care trec. Sunt printre cei mai buni fotbalisti din Liga I, fara lipsa de modestie".

Halmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, a vorbit si el la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Acesta a avut cateva cuvinte si despre laudele pe care Alex Ionita si le-a adresat singur. Fostul mare portar este de parere ca Ionita este intr-adevar un fotbalist bun, dar spune ca "e ciudat sa te autopropui asa".

"Am vazut ca si Ionita a spus despre el ca e unul dintre cei mai buni jucatori din Romania. Nu e departe, e un fotbalist bun, nu spun contrariul, dar e putin ciudat sa te autopropui", a spus Helmuth Duckadam la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.