Anamaria, INTERZISA de Becali la LPF: "De unde vreodata sa candideze o femeie?! O sa-i fac anticampanie!"

Anamaria Prodan intentiona sa se implice in lupta pentru conducerea Ligii Profesioniste. Impresarul nu e sustinut de clubul pe care era sigur ca-l va avea aliat.

Gigi Becali spune ca Anamaria n-are nicio sansa de a castiga si crede ca o femeie nu poate sa conduca Liga. Becali e dispus sa-i faca anticampanie doar ca sa fie sigur ca nu castiga. :)

"De unde sa fie femeie vreodata presedinte la LPF? N-o sa iasa niciodata. Nici eu n-o s-o las. Eu sunt prieten cu ea, dar o sa fac anticampanie! Ce e aia femeie la LPF? Unde activez eu nu permit sa se incalce principiile religioase. Acolo unde sunt femeile stiu eu cine le promoveaza ca sa strice randuiala. In tarile occidentale e cucerit teritoriul. E cucerit teritoriul! Trump a iesit pentru ca n-au putut cornitele sa razbeasca deocamdata. Nici in Franta nu poate sa iasa femeie. Ala cu coarne vrea femei ca sa fie si mai puternic. Incearca europenii sa ne impuna democratia, nediscriminarea, politica corecta... Dar noi zicem 'da' si facem tot cum credem noi", a spus Becali la Sport.ro.