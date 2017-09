"Am ramas cu un gust amar, facem prea multe greseli!" Reactia lui Dan Petrescu dupa ce s-a distantat din nou la 4 puncte de Steaua

Astra 2-3 CFR Cluj | Dan Petrescu e convins ca returul va fi mult mai greu pentru CFR. In ultima etapa din tur, clujenii o intalnesc pe Juventus Bucuresti.

Dan Petrescu: "Pe final puteau chiar sa egaleze, am riscat sa pierdem acest meci. Din pacate am facut iar greseli mari la golul doi. Am asa un gust amar. Dupa ce am marcat 3-1 nu imi doream sa mai emotii pe final."

"100% Astra va fi in playoff, e o echipa foarte foarte buna. Imi felicit jucatorii, e o victorie care ne tine la 4 puncte in fata Stelei."

"Aici la Giurgiu n-a castigat nimeni. Efortul jucatorilor a fost mare, pana la urma e o victorie fara dubii."

"Normal, campionatul se joaca. Mai sunt multe etape pana la final."

"Sunt convins ca returul va fi mai greu, vom avea deplasari cu Steaua, Craiova, Dinamo si Viitorul."

"Meciul cu Juventus cred ca va fi mai greu, va spun. Din ce am inteles, vine un nou patron acolo. Revine si antrenorul."

"Omrani a fost exclus din lot de mine, pentru motive disciplinare. O perioada va sta la echipa a doua, ma voi interesa daca se pregateste bine. Mie imi place in general sa ofer si o a doua sansa jucatorilor."

"Ma concentrez 100% numai la CFR, a trecut momentul discutiilor cu nationala. Ii urez bafta lui Cosmin, l-am si sunat. Nu vreau sa ma gandesc la altceva acum, nu e bine sa traiesti cu regrete." (DigiSport)