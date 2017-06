SOC: Mayweather - McGregor, peste doua luni! Americanii anunta data bataliei, irlandezul arunca o noua ironie

Mayweather ar urma astfel sa revina in ring la 23 de luni de la meciul de retragere cu Manny Pacquiao, supranumit si Meciul Secolelor. Americanul a castigat atunci la decizie.

Pentru moment, pentru data de 26 august nu a fost trecut si numele evenimentului, americanii punand acest lucru pe seama faptului ca Mayweather Promotions inca negociaza cu Showtime conditiile pentru Pay-per-view.

Initial, Mayweather si McGregor ar fi cazut la invoiala pentru data de 16 septembrie, insa atunci a fost programat meciul dintre Canelo Alvarez si Gennady Golovkin, pentru centura mondiala la categoria mijlocie.

In varsta de 40 de ani, Mayweather are 49 de meciuri la profesionisti si tot atatea victorii.

McGregor are 24 de meciuri in MMA, dintre care 21 victorii si 3 infrangeri.

"Mult respect pentru batranul Floyd, care inca mai intra in sala. Sper ca se mai poate antrena la varsta lui", e ultima ironie aruncata de McGregor.

Man, much respect to Floyd Senior still getting a few rounds in at the gym. I hope I can still train at that age.

Respect. pic.twitter.com/Q2jv4Lffgd